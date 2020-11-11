Nizip'te belediye ekiplerinden Taşbaş Deresi'nde temizlik çalışması - Son Dakika

Nizip'te belediye ekiplerinden Taşbaş Deresi'nde temizlik çalışması

11.11.2020 10:05
Nizip'te belediye ekiplerinden Taşbaş Deresi'nde temizlik çalışması, System.String[]

Nizip Belediyesi, ilçe genelinde dere ıslahı ve temizlik çalışması yapıyor.

Nizip Belediyesi, ilçe genelinde dere ıslahı ve temizlik çalışması yapıyor.

Kış aylarının başlaması ile birlikte çalışma başlatan Nizip Belediyesi ekipleri, Taşbaş Deresi'nde temizlik çalışması yürütüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dere ıslah ve temizlik çalışmalarının ani yağışlarda taşkınların önlenmesi ve sel riskinin en aza indirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

İş makinelerinin yardımıyla gerçekleşen çalışmaların hassas bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Sarı, "Koronavirüs ile mücadelemiz devam ederken diğer çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz. Belirli bir program doğrultusunda ıslah çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Nizip, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te belediye ekiplerinden Taşbaş Deresi'nde temizlik çalışması - Son Dakika


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