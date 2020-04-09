Nizip'te bir mahalleye korona karantinası - Son Dakika

Nizip'te bir mahalleye korona karantinası
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Aşağıçardak Mahallesi'nde 21 hanede toplamda 98 kişinin karantinaya alınmasının ardından Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 350 kişinin yaşadığı 128 haneli mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:20 Kaynak: İHA
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