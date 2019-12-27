Nizip'te bir şüpheli bilgisayar hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te bir şüpheli bilgisayar hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Nizip'te bir şüpheli bilgisayar hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bilgisayar çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Nizip'te bir şüpheli bilgisayar hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bilgisayar çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan M.Ç, kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüphelinin elindeki bilgisayarı inceleyen ekipler, çalıntı olduğunu tespit etti.

Yapılan sorgulamada 14 suç kaydı bulunan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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