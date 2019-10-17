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Nizip'te budama ve yeşil alan bakımı

21 dakika önce

Nizip Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde yeşil alanlarda bakım, sulama, yabani ot temizliği ve ağaç budama çalışmaları gerçekleştirdi.

Nizip'te budama ve yeşil alan bakımı, System.String[]

Nizip Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde yeşil alanlarda bakım, sulama, yabani ot temizliği ve ağaç budama çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yazılı açıklamasında, park bahçe müdürlüğüne bağlı ekiplerinin kent genelinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Ekipler tarafından mevsimlik budama ve bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde ilçenin farklı noktalarında devam ettiğini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla budama ve bakımlarını büyük bir özen içerisinde yerine getiriyor. Kentin farklı mahallelerinde parkların yanı sıra yol kenarında, orta refüjlerde ve kavşaklarda ağaçların ve bunun yanında kuruyan ve tehlike yaratabilecek ağaçların mevsimlik budamaları yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz periyodik olarak yapılması gereken budama işlemlerinin en uygun bir şekilde yapıyor."

Nizip Belediyesi, Mehmet Sarı, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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