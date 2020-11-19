Nizip'te Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin sunulduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tırı Gaziantep'in Nizip ilçesinde büyük ilgi gördü.

Millet Bahçesi yanında kapılarını ziyaretçilerine açan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı tırı ziyaret eden vatandaşlar, hijyen şartlarına uygun olarak maske ve mesafeyle müzeyi gezdi.

Müzeyi gezen vatandaşlar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Bu arada mobil müzenin bulunduğu alana gelen Belediye Başkanı Mehmet Sarı da mobil müzeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, projenin çok önemli ve güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Sarı, şunları kaydetti:

"Biz tarih boyunca şehit vermiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim vatan topraklarımızın her santimetrekaresi şehit kanıyla sulanmıştır. İşte bunun için topraklarımız o kadar kutsal ve değerlidir. Böyle bir vatan toprağı üzerinde insanlara hizmet etmek de bizler için ayrı bir onur ve şeref. Milletimiz Çanakkale destanı gibi birçok destan yazmış bir millettir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum."