Nizip'te cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

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Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar

Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak

Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?

Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu