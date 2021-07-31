Nizip'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adaklı ve Dayıdağı Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede bölgeye yayıldı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar da traktörleriyle su taşıyarak itfaiye ekiplerine yardım etti. Yakında bulunan tarım arazileri zarar görürken, yangında yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgeye gelerek incelemede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, vatandaşları ormanlık alanda piknik yapmamaları konusunda uyardı.