Nizip'te çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika

Nizip Belediyesi, ilçedeki çöp toplama konteynerlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yazılı açıklamasında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki eski metal konteynerlerin büyük bir kısmının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldığını ifade etti.

Yeni plastik konteynerlerle, konteynerlerin boşaltılması sırasında ortaya çıkan gürültü kirliliği ve kapaklarının kapalı olması nedeniyle de çevreye kötü kokular yayılmasını önleneceğini anlatan Sarı, "Nizip'in bütün cadde ve sokaklarını evimizi temizlediğimiz gibi temizlemeye çalışıyoruz. Bir yandan yenilediğimiz temizlik araçlarımızla, bir yandan çevreye ve insan sağlığına zararlı olmayan, boşaltılması sırasında gürültü kirliliği oluşturmayan yeni plastik çöp konteynerlerimizle Nizip'in her noktasını temiz tutuyoruz." ifadelerini kullandı.