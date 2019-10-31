Son Dakika Haberleri: Nizip'te dar gelirli kadınlara destek 9 milyonu aştı
Son Dakika Güncel Nizip'te dar gelirli kadınlara destek 9 milyonu aştı

Nizip'te dar gelirli kadınlara destek 9 milyonu aştı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Mikro Kredi Şubesinden faydalanan 840 kadına sağlanan destek 9 milyonu aştı.

Nizip'te dar gelirli kadınlara destek 9 milyonu aştı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Mikro Kredi Şubesinden faydalanan 840 kadına sağlanan destek 9 milyonu aştı.

Mikro Kredi Nizip Şube Müdürü Melike Kaplan, 2010 yılında Nizip'te hizmet vermeye başlamalarıyla şu ana kadar birçok dar gelirli kadına ulaştıklarını söyledi.

İstihdam piyasasının dengeye kavuşması ve kadının iş gücüne katılımının öneminin giderek arttığını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2010 yılından bu yana Nizip ilçesinde kullandırılan mikro kredi tutarı 9 milyon 700 bin lirayı ulaştı. Tabi bizler durmadan çalışıyoruz hizmetlerimiz devam ediyor. Buradan şunu belirtmeden geçmek istemiyorum mikro kredi kullanmak isteyen kadınlarımızın ev hanımı olmaları ve yapacağı iş projeleriyle bize gelmeleri yeterli. Başka herhangi bir şart aramıyoruz."

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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