Nizip'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden fidan dikimi - Son Dakika

Nizip Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla 160 fidanı toprakla buluşturdu.

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile çalışma yapan Nizip Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, hakim ve savcıların da katımıyla Kızılin Mahallesi sınırları içerisinde oluşturulan adalet ormanında ağaç dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte 160 çeşitli türde fidan, toprakla buluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nizip Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak fidan dikerek "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına destek olduklarını belirterek, "Fidan dikimi, ormanların bakımı ve güzelleştirilmesi projelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.