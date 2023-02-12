Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı - Son Dakika
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Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

12.02.2023 08:39
Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından Eylül Kılıç isimli kız çocuğunun sesi duyuldu.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Kılıç, depremin 146. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın, deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Fatih, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı - Son Dakika

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