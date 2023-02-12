Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Küçük kızın, deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep 'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Kaynak: AA

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