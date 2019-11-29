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Nizip'te dilenci operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde emniyet ve zabıta ekiplerince dilencilere ve hurda toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

Nizip'te dilenci operasyonu, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde emniyet ve zabıta ekiplerince dilencilere ve hurda toplayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

Gaziantep- Şanlıurfa D-400 kara yolunda dilencilik yapan kadın ve çocukların, trafiği tehlikeye düşürdüğü yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla, ilçe merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 7 kişi ile ilçe merkezinde hurda toplayan 10 kişiyi yakaladı.

Zabıta müdürlüğüne götürülerek üst aramaları yapılan dilenciler hakkında yasal işlem yapıldığını bildiren yetkililer, hurda toplamada kullanılan 10 araca ise el koyulduğunu bildirdi.

Şanlıurfa, Gaziantep, Zabıta, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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