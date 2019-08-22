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Nizip'te dolmuşlara düzenleme

38 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuşlarla ilgili yeni düzenlemenin hayata geçirileceği belirtildi.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde dolmuşlarla ilgili yeni düzenlemenin hayata geçirileceği belirtildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolmuşlarla ilgili eylül ayı itibarıyla yeni bir uygulamaya geçeceklerini belirterek, tüm dolmuşların tek tip ve tam donanımlı bir şekilde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Düzenlemeyle dolmuşların daha güvenli ve konforlu olacağını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde hizmet veren dolmuşlar yenilecek. Ayrıca araçların tamamında klima, kamera sistemi ve uydu takip cihazları olma şartı aranacak ve hiçbir araçta nakit geçmeyecek. Araçlarda kart sistemi olacak. Tüm bu yeniliklerin yanında bir uygulamayı daha hayata geçirmiş olacağız. 65 yaş üstü vatandaşlarımız, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, bu hizmetlerden ücretsiz yararlanacak. Tüm düzenlemelerle birlikte artık dolmuş girmeyen hiçbir mahallemiz kalmayacak."

Mehmet Sarı, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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