Son Dakika Haberleri: Nizip'te, Dolu ve Selin Neden Olduğu Zarar Tespit Ediliyor

Nizip'te, Dolu ve Selin Neden Olduğu Zarar Tespit Ediliyor

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, dün etkili olan dolu yağışı ve sağanağın neden olduğu zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışması başlatıldı.

Nizip'te, Dolu ve Selin Neden Olduğu Zarar Tespit Ediliyor, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, dün etkili olan dolu yağışı ve sağanağın neden olduğu zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışması başlatıldı.

Nizip'te dün öğleden sonra dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Dolu yağışı birçok araca zarar verdi, sağanak ise sele neden oldu. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yolların hasar gördüğü ve bazı ahırlardaki hayvanların telef olduğu selde 2 fabrikanın ise çevre duvarı yıkıldı. 3 araç ise sel sularına kapıldı. Yağışlar, ekili arazilere de zarar verdi.

Gaziantep Büyükşehir ve Nizip Belediyesi ekipleri, selin neden olduğu tahribatla ilgili hasar tespit çalışmalarına başladı. Çalışmanın ardından zararı tespit edilen çiftçilere ve vatandaşlara yardım yapılacağı belirtildi.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:31 Kaynak: DHA
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