Nizip'te emniyet, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

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Nizip'te emniyet, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı
6 saat önce
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ev ve iş yerlerini ziyaret ederek soba zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde ev ve iş yerlerini ziyaret ederek soba zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.
Polis ekiplerince ziyaret edilen adreslerde, soba yakım teknikleri ve karbonmonoksit gazının tehlikeleri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı. Ayrıca uyarıcı bilgilerin yer aldığı "Soba Zehirlenmesine Dikkat" isimli 500 el broşürü vatandaşlara dağıtıldı.
Soba kullanımının yoğun olduğu mahallelerde ev ve iş yeri ziyaretlerine devam edileceği belirtildi.
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