Nizip'te eski banklar geri dönüşüm atölyesinde yenileniyor - Son Dakika

Nizip Belediyesi, eskiyen bank ve oturma guruplarını geri dönüşüm atölyesinde yenileniyor.

Çevreci ve kent estetiğini ön planda tutarak birçok projeyi vatandaşlara sunan Nizip Belediyesi, geri dönüşümde kullanılabilecek malzemelere atölyelerinde hayat vermeyi sürdürüyor.

Daha önce ekmek kutusu ve bunun yanında seçim sandıklarından kedi evi yapan Nizip Belediyesinin usta elleri, şimdi de çürümeye yüz tutmuş ve kullanılmayacak halde bulunan bankları, kendi imkan ve gayretleriyle yenileyerek yeniden kullanabilecek hale getiriyorlar.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geri dönüşümle hem doğayı hem belediyenin kaynaklarını koruduklarını söyledi.

Çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Belediye bünyesinde kurulan Geri Dönüşüm Atölyesi'nde yaptıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti.

"Hedefimiz, sıfır atıkla gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Bu nedenle makine ikmal müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz geri dönüşüm atölyesinde yenilediğimiz bank ve oturma gruplarını eskileriyle değiştirerek ihtiyaçları karşılamış oluyoruz. Bu çalışmalarımızın ardından koordineli olarak gerçekleştirdiğimiz bu tarz ortak çalışmaları da şehrimize kazandıracağız."

Bu arada, bir yandan çevreyi korurken diğer yandan da tasarruf eden Nizip Belediyesinin bu örnek çalışması vatandaşlar tarafından da takdir topladı.