Nizip'te "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
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Nizip'te "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

18.05.2022 14:20
Nizip'te "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Kaymakamlık öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe katılan gençler, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte açtıkları 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 metrelik posteriyle yürüyüş gerçekleştirdi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı önünden başlayan yürüyüş, Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Bando takımının eşlik ettiği etkinlikte, folklor ekibi de sahne aldı.

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Kaynak: AA

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