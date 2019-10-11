Son Dakika Haberleri: Nizip'te GESOB sicil bürosu hizmet bürosu açıldı
Son Dakika Güncel Nizip'te GESOB sicil bürosu hizmet bürosu açıldı

Nizip'te GESOB sicil bürosu hizmet bürosu açıldı

1 saat önce

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Nizip ilçesinde esnaf sicil müdürlüğü irtibat bürosu açtı.

Nizip'te GESOB sicil bürosu hizmet bürosu açıldı, System.String[]

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Nizip ilçesinde esnaf sicil müdürlüğü irtibat bürosu açtı.

Nizip Belediyesi eski binasında hizmet verecek olan irtibat bürosunun açılışında konuşan Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Sicil Müdürlüğü irtibat bürosunun kurulma amacının işlem yapmak için Gaziantep'e giden esnafa kolaylık sunmak ve Gaziantep'te yapılan işlemlerinin tamamının Nizip'e taşımak olduğunu söyledi.

Esnaf Sicil İrtibat Bürosu'nun Nizip ilçesinde ilk etapta her salı günü hizmet vereceğini ifade eden Küsbeoğlu, "Esnafımızın işlemlerini daha rahat bir ortamda Gaziantep iline yorulmadan yürütebilmesi için bu hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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