Nizip'te güvenli internet ve trafik konulu seminer verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te güvenli internet ve trafik konulu seminer verildi - Son Dakika

Nizip'te güvenli internet ve trafik konulu seminer verildi

6 saat önce

Nizip Toplum Destekli Polislik ve Trafik Amirliği tarafından öğrencilere trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Nizip'te güvenli internet ve trafik konulu seminer verildi, System.String[]

Nizip Toplum Destekli Polislik ve Trafik Amirliği tarafından öğrencilere trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Abdulhamithan Kız İmam Hatip Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen seminerde, güvenli internet kullanımı, bilişim suçları ve cezai müeyyideleri, trafik kuralları ve uyulması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Bilgisayar ve internet kullanımının birçok kolaylıklar ve katkılar sağladığı belirtilen seminerde, internet kullanımının toplumları ve kültürleri birbirine yakınlaştırdığı, suçluların daha kolay ve hızlı yakalanmasına katkı sağladığı anlatıldı.

İnternetin pek çok yararlı bilgi ve faaliyetlerinin yanı sıra şiddeti, terörü, ayrımcılığı, nefreti ve bu yöndeki çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebildiğine dikkat çekilen sunumda, internet kullanımının çocuk ve gençler üzerinde zararlı etkilerinin de ortaya çıktığı vurgulandı.

Seminerde ayrıca öğrencilere, trafik akışı ve okul bölgelerinde uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler verildi.

Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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