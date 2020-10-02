Nizip'te hayırsever desteğiyle 2 taziye ve bir eğitim merkezi inşa edilecek - Son Dakika

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt tarafından Nizip ilçesine iki taziye ve bir eğitim merkezi inşa edilecek.

Sultan Abdülhamit Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Nizip Belediyesine ait olan arsaya hayırsever iş adamı Mehmet Özyurt tarafından bay bayan taziye ile eşi Süheyla Özyurt adına eğitim merkezi inşa edilecek.

Kaymakamı Kemal Şahin, protokol imzalanması için belediye binasında düzenlenen törende, kamunun ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirmek için çaba gösterdiklerini aktardı.

Nizip Belediyesi'nde düzenlenen imza töreni öncesinde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyemize ait olan bin 120 metrekare alan üzerine hayırsever işadamı Mehmet Özyurt tarafından bay ve bayan taziye evlerinin bulunacağı bir tesis ile yine aynı yerde Süheyla Özyurt Eğitim Merkezi yapılacağını belirtti.

Bu protokolle belirtilen bölgede ihtiyaç duyulan sosyal tesisi eksiliğinin de giderilmiş olunacağını anlatan Sarı, hayırsever Özyurt ailesine teşekkür etti.

Mehmet Özyurt ise sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde devletin çalışmalarına destek vermek amacıyla böyle bir çalışmayı hayata geçireceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından, Kemal Şahin, Mehmet Sarı ve Mehmet Özyurt arasında protokol imzalandı.