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Nizip'te hayırsever Sarı ailesinin desteğiyle 32 derslikli okul yaptırılacak - Son Dakika

Nizip'te hayırsever Sarı ailesinin desteğiyle 32 derslikli okul yaptırılacak

12.11.2021 12:34
Nizip'te hayırsever Sarı ailesinin desteğiyle 32 derslikli okul yaptırılacak

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve kardeşleri tarafından Fatih Sultan Mahallesi'ne yapılacak olan 32 derslikli "Ahmet-Asya Sarı Ortaokulu" için protolok imzalandı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve kardeşleri tarafından Fatih Sultan Mahallesi'ne yapılacak olan 32 derslikli "Ahmet-Asya Sarı Ortaokulu" için protolok imzalandı.

İmza töreninde konuşan Vali Davut Gül, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasını başlattılarında Gaziantepli hayırseverlere güvendiklerini belirterek, "Nizip'te de Mehmet Sarı Başkanımızla birlikte başka hayırseverlerle protokol yapmıştık. Mehmet Sarı Başkanımız, bu protokolde bu sefer hayırseverin kendileri olduğunu söyledi. Geçmişte de hayırsever Sarı ailesi, hayır ve hasenat bakımından üzerine düşeni çok fazlasıyla yapmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise "Hayırsever kıymetli Sarı ailesine Nizip'te Milli Eğitimimize güzel bir katkıda bulundukları için şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, çocuklarımızı, devlete ve millete sadakatle bağlı, milli ve manevi erdemle donatılmış bir şekilde yetiştirmek noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor dedi.

İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, çocuklarımızı gerektiği gibi yetiştirmek için onlara iyi bir eğitim ortamı ve eğitim yuvası sunmak durumundayız diyen Belediye Başkanı Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

"İlçemizdeki okul sayımızı çoğaltmak ve mevcut okullarımızın da her türlü eksiğini gidermek milli bir görevimizdir. İşte bu nedenle ilçemizin eğitimine katkı sunmak ve çocuklarımızı daha güzel okullarda eğitim görmelerini sağlamak için bizlerde aile olarak elimizi taşın altına koyup rahmetli babam ve annemin adını yaşatacağımız 32 derslikli bir okul yaptırma kararı aldık. Bu protokolümüzün eğitim camiamıza, gençlerimize, öğretmenlerimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor ve bu protokole imza atarak okulun yapımına maddi destek sağlayan değerli ağabeyime, kardeşlerime ve bizlere bu konuda destek veren sayın Valimize, sayın Kaymakamımıza ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum."

Hayırsever ve aynı zamanda Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ise bugünün kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "İnancımızda, amel defteri kapanmayacak hayırlardan bir tanesi de eğitime yapılan yardımlardır. Bu sebeple ülkemizin ve ilçemizin eğitimine katkıda bulunacağımızdan dolayı çok mutlu ve çok gururluyuz. Böylelikle rahmetli babam ve annem adına yapılacak olan okulumuzun hayırlı olmasını diliyor benimle birlikte bu hayra imza atan kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitime destek protokolünün imzaları atıldığı törende, Vali Davut Gül tarafından anne Asya Sarı ile birlikte tüm aile bireylerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile hayırseverler Asya Sarı, Hayri Sarı, Hayriye Gözey, Ali Sarı, Ayvaz Sarı ve diğer aile üyeleri katıldı.

Nizip'te hayırsever Sarı ailesinin desteğiyle 32 derslikli okul yaptırılacak
Nizip'te hayırsever Sarı ailesinin desteğiyle 32 derslikli okul yaptırılacak
Nizip'te hayırsever Sarı ailesinin desteğiyle 32 derslikli okul yaptırılacak
Nizip'te hayırsever Sarı ailesinin desteğiyle 32 derslikli okul yaptırılacak

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Sarı, Asya, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te hayırsever Sarı ailesinin desteğiyle 32 derslikli okul yaptırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nizip'te hayırsever Sarı ailesinin desteğiyle 32 derslikli okul yaptırılacak - Son Dakika
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