Nizip'te hırsıza suçüstü - Son Dakika

Nizip'te hırsıza suçüstü

04.12.2020 19:24

Nizip'te hırsıza suçüstü Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir marketi soyan ve güvenlik kamerasına yakalanan hırsız, ardından polislerce suçüstü yakalandı.

Nizip'te hırsıza suçüstü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir marketi soyan ve güvenlik kamerasına yakalanan hırsız, ardından polislerce suçüstü yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevkani Mahallesi'nde bulunan bir marketi soyan hırsızı suçüstü yakaladı. Polislerden önce güvenlik kamerasına yakalanan hırsız gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Hırsızın ayrıca 13 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin marketten içeri girmesi, sigara paketlerini ve kasadan bozuk paraları alması yer alıyor.

Nizip'te hırsıza suçüstü
Nizip'te hırsıza suçüstü
Nizip'te hırsıza suçüstü
Nizip'te hırsıza suçüstü

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nizip'te hırsıza suçüstü - Son Dakika


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