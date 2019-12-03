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Nizip'te hırsızlık operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için başlattıkları çalışma kapsamında suça karıştığı iddia edilen 5 şüpheliyi tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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