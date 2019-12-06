Son Dakika Haberleri: Nizip'te hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Nizip'te hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Nizip'te hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Nizip'te hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evden meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İ.Y. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmayla adresinde yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:04:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nizip'te hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]