Nizip'te hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evden meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İ.Y. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmayla adresinde yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.