Nizip'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde meydana gelen faali meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.C'yi yakaladı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 ayrı suç kaydı bulunduğu ifade edilen M.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.