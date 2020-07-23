Nizip'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde meydana gelen faali meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.C'yi yakaladı.

Gaziantep 'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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