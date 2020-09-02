Nizip'te hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Nizip ilçesinde iki hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Fatih Sultan Mahallesi'nde otomobilden, Fevzipaşa Mahallesi'nde ise bir evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin M.D. olduğunu tespit etti.

Adresinde yakalanan zanlı M.D, gözaltına alındı.

Bu arada şüphelinin evinde arama yapan ekipler, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki adresten çalındığı tespit edilen bisikleti buldu.