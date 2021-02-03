GAZİANTEP - Nizip'te hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sara Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlığının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisi H.A. olduğunu belirleyerek, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

30 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hırsızlık yapacağı evin önüne gelen zanlının balkona tırmanarak içeriye girmesi ve bir süre sonra ise yine balkondan aşağıya sarkarak inmesi ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.