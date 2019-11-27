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Nizip'te huzur uygulaması

6 saat önce

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur uygulaması yapıldı.

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Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur uygulaması yapıldı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde 16 ekip 71 polis ile umuma açık yerler, parklar ve kara yollarında huzur uygulaması yaptı.

Yapılan uygulama kapsamında 854 şahıs, 168 araç ve 16 işyerini kontrol eden ekipler, ayrıca aranan bir kişiyi yakaladı.

Uygulamada 7 araca işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Nizip, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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