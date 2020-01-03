Nizip'te huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, terör, asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık yerlerde, yollar ile metruk binalarda uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında 698 şahıs ile 34 aracı sorgulayan polis, 7 araç, 17 yoklama kaçağı ve 1 aranan şahıs hakkında işlem yaptı.

Bu arada çalıntı olduğu iddia edilen bir motosikleti ele geçiren ekipler, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.