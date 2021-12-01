Nizip'te ihtiyaç sahibi 1000 kişiye her gün sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip Belediyesi aşevinde, her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği sunuluyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AŞ evini ziyaret ederek, özenle yapılan yemekleri kontrol ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aşevine gelerek günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlarla da yakından ilgilenen Başkan Sarı, belediye olarak her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Sarı, aşevinde hazırlanan yemeklerin sıcak bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını aktararak, "Nizip Belediyesi olarak bakıma muhtaç, evinde yemek pişirecek durumu olmayan vatandaşları koruyup kollamaya gayret gösteriyoruz. Bu nedenle burada pişirilen yemeklerimizi hem belirlenen adreslere hem de aşevine gelen vatandaşlarımıza veriyoruz. Bu hizmetimizde bizlerden desteğini esirgemeyerek katkıda bulunan tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Bizler elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yemeklerin dağıtıldığı vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Başkan Sarı'ya teşekkür etti. ???