Nizip'te ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi

Nizip'te ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımı

29.04.2022 14:19
Nizip'te ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımı

İhtiyaç sahiplerini tespit eden Nizip Belediyesi, vatandaşlara yemek ve kuru gıda yardımında bulunuyor.

İhtiyaç sahiplerini tespit eden Nizip Belediyesi, vatandaşlara yemek ve kuru gıda yardımında bulunuyor.

Yılın 12 ayı boyunca gerçekleştirdikleri sıcak yemek ve gıda yardımlarını Ramazanda da sürdüren Nizip Belediyesi ekipleri, maddi durumu yerinde olmayan ve sağlık sorunları nedeniyle yemek yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hazırlanan iftarlıkları ve temel ihtiyaç gıdalarından oluşan erzak kolilerini teslim ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, bakıma muhtaç, evinde yemek pişirecek durumda olmayan vatandaşlara her zaman destek verdiklerini ifade etti.

Çalışmalar kapsamında günlük bin vatandaşımıza sıcak yemek dağıttıklarını belirten Sarı, "Titizlikle yürüttüğümüz bu hizmetimizde, Kurban bağışlarıyla ve diğer malzeme konusunda bizleri destekleyen hayırsever hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Nizip Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımı - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:27:39. #1.11#
SON DAKİKA: Nizip'te ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement