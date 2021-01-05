Nizip'te ihtiyaç sahibi çocuklara tablet bilgisayar dağıtım töreni düzenlendi - Son Dakika

Nizip'te ihtiyaç sahibi çocuklara tablet bilgisayar dağıtım töreni düzenlendi

05.01.2021 16:51
Nizip'te ihtiyaç sahibi çocuklara tablet bilgisayar dağıtım töreni düzenlendi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce sağlanan desteklerle temin edilen tablet bilgisayarlar Nizip ilçesinde dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce sağlanan desteklerle temin edilen tablet bilgisayarlar Nizip ilçesinde dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkısıyla, Valilik koordinesiyle yürütülen çalışmayla temin edilen tablet bilgisayarların dağıtımı için Nizip Kaymakamlığında tören düzenlendi.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, tablet dağıtımlarına en çok ihtiyaç sahibi olan öğrencilerden başlayacaklarını söyledi.

Çalışmaya destek veren Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür eden Vali Gül, şöyle konuştu:

"Bu çalışma bir anda hayata geçirilen ve çok çabuk şekilde sonuç veren bir çalışmadır. Bu çalışmayla derslerden geri kalan çocuklarımızın eğitimlerine katkı sunmayı planlıyoruz. Bu tabletler en iyisi, en güzeli arasında seçilmiş olan tabletlerdir. Kendi çocuklarımıza hangisini alıyor ya da almak istiyorsak aynısını ihtiyaç sahibi çocuklarımıza aldık. Bu tabletlerimizi çocuklarımızı rencide etmemek adına idarecilerimize teslim ediyoruz, dağıtımlarımız bugünden itibaren başlayacak ve 15 gün içerisinde isimleri belirlenen çocuklarımıza ulaşacaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise amaçlarının bilgisayarı olmayan çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları olduğunu dile getirerek, "Tabletlerimizin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de salgın döneminde de birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirterek, "Burada tabletleri görüyoruz, bunlar sadece bir kişinin ya da bir kurumun yaptığı bir iş değil, bu tamamen Gaziantep modeliyle hayata geçirilen projedir. Bu projeyle ilçemizde tespit edilen çocuklarımıza tabletleri ulaştırılacaktır. Bu vesileyle çocuklarımızın eğitimine büyük katkısı olacak olan tabletlerin sağlanmasında emeği olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin de askıda tablet projesiyle ilçede hiç tableti olmayan ve derslere bağlanamayan çocuklara tabletlerini teslim edeceklerini ifade etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da özellikle pandemi döneminde çocukların eğitimlerinden uzak kalmamaları ve eğitimlerine en güzel şekilde devam etmeleri noktasında kampanyaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ve daire amirleri katıldı.

Gaziantep, Hisarcık, Tablet, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip'te ihtiyaç sahibi çocuklara tablet bilgisayar dağıtım töreni düzenlendi - Son Dakika


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