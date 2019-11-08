Son Dakika Haberleri: Nizip'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
Son Dakika Güncel Nizip'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

Nizip'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

6 saat önce

Nizip Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine kömür yardımında bulunacak.

Nizip'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı, System.String[]

Nizip Kaymakamlığı ihtiyaç sahiplerine kömür yardımında bulunacak.

Nizip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan kömür yardımının da bu yıl devam edeceği belirtildi.

Kaymakam Kemal Şahin, yaptığı açıklamada, SYDV aracılığıyla bu yılki kömür dağıtımında 12 bin 500 kiloya ulaşacaklarını söyledi.

Kömürlerin ücretsiz bir şekilde vatandaşın evine ulaşabilmesi için ekiplerin düzenli bir şekilde çalışmalarına başladığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:


"Nizip Tren Garı'nda herhangi bir yoğunluğa meydan verilmemesi için daha önceden tespit edilen ailelerin kömürleri kapılarına teslim edilecektir. Dağıtımlara ilk olarak dere ve dağ, daha sonra barak bölgesi son olarak ta ilçe merkezinde devam edilecektir. Kış ayına girmeden önce önceden belirlenen ailelerin tamamına kömürleri ulaşacaktır." dedi.

Kemal Şahin, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nizip'te ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]