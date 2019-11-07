Son Dakika Haberleri: Nizip'te ihtiyaç sahiplerine yardım
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Nizip'te ihtiyaç sahiplerine yardım

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle muhtarlığınca kurulan "Sevgi Evi"nce ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi ve bot yardımında bulunulacak.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle muhtarlığınca kurulan "Sevgi Evi"nce ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi ve bot yardımında bulunulacak.

Yardımları yerinde görmek için İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi ve Gençlik Hizmetleri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar ile Sevgi Evi'ni ziyaret eden Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, katkı ve desteklerinden dolayı Sevgi Evi kurucusu ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Temel Mermer'e teşekkür etti.

Temel Mermer, havaların soğumasıyla çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve yanlarında olduklarını göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak anlamında çalışma yaptıklarını ifade eden Mermer, girişimler sayesinde hayırseverlerden temin ettikleri mont, bot, kışlık giysi ve oyuncakları daha önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

Mustafa Yaman, Musa Çiftçi, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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