Nizip'te ilaçlama çalışması - Son Dakika

Nizip Belediyesi ekipleri, haşerelerle mücadeleye devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Aile Sağlığı Merkezlerinde dezenfekte çalışması yapan ekipler, Öğretmen Evi'nde ise haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, koronavirüs salgının ortaya çıktığı ilk günden beri yoğun bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Dezenfekte çalışmalarının yanında haşerelerle mücadeleyi de elden bırakmadıklarını ifade eden Sarı, "Haşereyle mücadele noktasında sahada daha güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan ilaçlama faaliyetlerinde doğaya ve diğer canlılara zarar vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.