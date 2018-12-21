Nizip'te İlk Okul Öğrencileri Yerli Malı Haftasını Kutladı
11 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Maruf Marufoğlu ilk okulu öğrencileri öğretmenleri ve ailelerinin katılımıyla yerli malı haftasını kutladılar.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde Maruf Marufoğlu ilk okulu öğrencileri öğretmenleri ve ailelerinin katılımıyla yerli malı haftasını kutladılar. Türkiye
'nin pek çok yerinde olduğu gibi Gaziantep'in Nizip ilçesinde de yerli malı haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Nizip'teki Maruf Marufoğlu ilkokulu öğrencileri evden getirdikleri ve aralarında yöresel tatların da olduğu pek çok yiyecek ve içecekle yerli malı haftasını kutladı.
Öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrenciler hem yerli malı kullanmanın önemini öğrenirken hem de birlikte ziyafet çekmenin keyfini sürdü.b - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:58 Kaynak: İHA
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