Son Dakika Haberleri: Nizip'te jandarmadan öğrencilere seminer
Son Dakika Güncel Nizip'te jandarmadan öğrencilere seminer

Nizip'te jandarmadan öğrencilere seminer

7 saat önce

Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, öğrencilere jandarmanın tanıtımını yaparak vatan sevgisi konulu seminer verdi.

Nizip'te jandarmadan öğrencilere seminer, System.String[]

Nizip İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, öğrencilere jandarmanın tanıtımını yaparak vatan sevgisi konulu seminer verdi.

Jandarma personeli ile Salih İlhan İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Jandarma Komutanı Diki, okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde, öğrencilere vatan sevgisini anlatarak, jandarma hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerle deneyimlerini de paylaşan Diki, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Seminer sonrası öğrencilere jandarma tarafından Türk bayrağı hediye edildi.

Jandarma, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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