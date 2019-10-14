Nizip'te jandarmadan öğrencilere ziyaret

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencileri ziyaret etti.

Nizip Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sekili İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Jandarma ekipleri, bir süre sohbet ettikleri öğrencilere kek ve meyve suyu ikram ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektiler.

Ekipler, yeni eğitim öğretim yılı boyunca sorumluluk bölgelerindeki okulların çevrelerinde jandarma personellerince güvenliğin sağlanacağını ifade ederek, öğrencilere eve gidiş ve dönüşlerde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.