Nizip'te Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak nargile tütünü ve nargile yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde kaçak nargile tütünü ve nargile yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nizip Yeşilevler Mahallesinde faaliyet gösteren bir yem fabrikasında çeşitli yöntemlerle kaçak nargile tütünü imal edildiği bilgisini alan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, fabrikaya operasyon düzenledi.
İmalathaneye düzenlenen operasyonda 400 kilogram satışa hazır nargile tütünü ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Jandarma ekipleri operasyon sonrası depoyu işleten Suriye
uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:38 Kaynak: İHA
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