Son Dakika Haberleri: Nizip'te Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Nizip'te Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak nargile tütünü ve nargile yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Nizip'te Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak nargile tütünü ve nargile yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nizip Yeşilevler Mahallesinde faaliyet gösteren bir yem fabrikasında çeşitli yöntemlerle kaçak nargile tütünü imal edildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrikaya operasyon düzenledi.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda 400 kilogram satışa hazır nargile tütünü ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri operasyon sonrası depoyu işleten Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:38 Kaynak: İHA

Jandarma, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaçırma, Tecavüz, İşkence! İğrenç Olayın Davasında Suçunu İtiraf Eden Olmadı Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu!

Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:21:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nizip'te Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]