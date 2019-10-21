Nizip'te kaçak sigara ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 150 paket kaçak sigara ile 290 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine Tahtani Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı. Adresteki aramalarda 150 paket kaçak sigara ve 290 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.E. isimli şahıs gözaltına alındı.



Konu ile ilgili incelemenin devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP