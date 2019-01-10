Son Dakika Haberleri: Nizip'te Kaçak Telefona 3 Gözaltı

Nizip'te Kaçak Telefona 3 Gözaltı

26 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulduğu saptanan 37 cep telefonu ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Nizip'te Kaçak Telefona 3 Gözaltı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulduğu saptanan 37 cep telefonu ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendiği 63 MA 0666 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajına gizlenmiş piyasa değeri 95 bin lira olan 37 cep telefonu ele geçirildi. Telefona el koyan jandarma ekipleri, araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:30 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 16:56:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nizip'te Kaçak Telefona 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]