Nizip'te Kaçak Telefona 3 Gözaltı
26 dakika önce
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulduğu saptanan 37 cep telefonu ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, yurda kaçak yollarla sokulduğu saptanan 37 cep telefonu ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelendiği 63 MA 0666 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajına gizlenmiş piyasa değeri 95 bin lira olan 37 cep telefonu ele geçirildi. Telefona el koyan jandarma ekipleri, araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:30 Kaynak: DHA
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