Nizip'te kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nizip'te kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Nizip'te kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

Nizip'te kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.

Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK bünyesindeki kurslara katılan kursiyerleri ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetin önlenmesi ile bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Kadınların daha bilinçlenmesi ve bu konuda daha duyarlı olmaları için ellerinden gelen her türlü yardımı yaptıklarını anlatan ekipler, ayrıca soba zehirlenmelerine karşı da vatandaşları bilgilendirerek dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

Mehmet Akif Ersoy, Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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