Nizip'te kaldırım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Nizip Belediyesi, ilçe merkezinde başlattığı kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce birçok bölgede yol ve kaldırım yapan Nizip Belediyesi, çalışmalarını Yunusemre Mahallesi'nde sürdürdü.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açıklamasında, vatandaşların ulaşımını emniyetli bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için engelli standartlarına uygun olarak kaldırım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yol-kaldırım çalışmalarına önem verdik. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak daha yaşanabilir bir Nizip için çalışıyoruz." dedi.

Mahalle Muhtarı Nihat Çelik ise Başkan Sarı'nın isteklerini geri çevirmediğini ifade ederek, "Mahallemizin asfalt eksiği vardı tamamlandı. Şimdi de kaldırım eksiğimiz giderildi. Mahallem adına Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çalışmalardan memnun kalan mahalle sakinleri de hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.