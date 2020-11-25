Nizip'te kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edileren 4 hırsızlık şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ev, bir araç ve 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan 4 kişinin eşkalini belirledi. Ekipler, kimlik tespitinin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kimliği açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.