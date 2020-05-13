Nizip'te kameradan belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilden gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.