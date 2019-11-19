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Nizip'te kavşak çalışması

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Belediye ekiplerince 3 mahalleyi birleştiren yolda kavşak çalışması başlatıldı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde Belediye ekiplerince 3 mahalleyi birleştiren yolda kavşak çalışması başlatıldı.

Belkıs, Fırat ve İstiklal mahallelerinin kesiştiği noktada başlayan çalışmaları yerinde gören Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Sarı, mahalle sakinlerine çalışmadan memnun olup olmadıklarını sordu, mahalle sakinleri ise çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Sarı, meydana gelen kazaları ve vatandaşlardan gelen talebi dikkatte alarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan gelen talebe anında karşılık verdiklerini de ifade eden Sarı, "Catandaşın isteği ve talebi bizim için emirdir. Vatandaşlarımız isteyecek bizler yapacağız bunun için buradayız ve bu anlayışla hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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