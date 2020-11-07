Nizip'te Kaymakam ve belediye başkanı denetimlere katıldı - Son Dakika

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Namık Kemal Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, maske takmayan vatandaşları uyaran Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, maskesi bulunmayan vatandaşlara maske vererek, koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgi verdi.

Kaymakam Kemal Şahin, Niziplilere kurallara uyma konusunda gösterdikleri titizlikten dolayı teşekkür ederek, "Virüsten korunmanın yolu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Bugün birçok esnafımızı denetledik. Gerçek anlamda insanlarımız alınan tedbirlere uyuyor. Bu ilçenin sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sarı ise, işletmelere hijyen, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarılarda bulunduklarını ifade ederek, "Şuana kadar da ilçemizde olumsuz bir durum tespit etmedik. Genel itibarıyla insanlar kurallara uyuyor. Kurallara uymayan, bilgi eksiği olan vatandaşlarımızı da kurumlarımız uyarıyor. Bütün insanların dikkat etmesi gerekiyor. Herkes kendi kontrolünü sağlamalı." diye konuştu.