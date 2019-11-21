Nizip'te kaymakam ve belediye başkanı ok atıp badminton oynadı

Nizip'te, Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ok atıp badminton oynadı.

Ara tatilde spor alanında öğrencilere kurslar veren Nizip Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Şahin ve Sarı, hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Spor faaliyetlerin olduğu alanda öğrencilerle bir süre sohbet eden Şahin ve Sarı, önce ok attı, daha sonra ise öğrencilerle masa tenisi ve badminton oynadı.

Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, üniversiteye hazırlanan öğrencileri de ziyaret ederek başarılar diledi.