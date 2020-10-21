Nizip'te Kaymakam ve Belediye Başkanından mahalle ziyaretleri - Son Dakika

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kırsal mahalleleri ziyaret etti.

İlk olarak Güder ve Ballı mahallelerini ziyaret eden Şahin ve Sarı, burada mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiler, mahalle sakinlerinin isteklerini aldılar, sorunları ilgili birimleri iletip yapılması konusunda talimat verdiler.

Her iki mahallenin yeni yerleşim alanlarıyla ilgili de inceleme yapan Şahin ve Sarı, AFAD tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Gümüşgün, Erenköy, Kızılin, Özyurt ve Tanır mahallelerini de ziyaret eden Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, vatandaşların isteklerini dinleyerek, eksikliklerin tespit edilerek yapılacak hizmetler konusunda bilgilendirmede bulundular.

Mahallede bulunan yaşlılar ile hastaları da ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Şahin ve Sarı, vatandaşlara her zaman kapılarının açık olduğunu belirttiler, daima yanlarında olduklarını vurguladılar.

Şahin ve Sarı'ya belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim amirleri eşlik etti.