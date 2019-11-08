Nizip'te kumar operasyonu
7 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bahsi geçen adrese baskın yaptı. Baskın sonucu yapılan aramada 1 adet elektronik kumar makinesi ve kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. - GAZİANTEP
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